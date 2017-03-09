المدربون عالميون.. المستويات ضعيفة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

أوضح العميد هادي بكر، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى أنهم يعملون على إعادة ترتيب كافة الأمور في الاتحاد الذي استلم قيادته أواخر ديسمبر الماضي.

وكان الاتحاد السعودي لألعاب القوى، قرر إيقاف جميع الأنشطة الداخلية في البطولات السعودية لألعاب القوى اعتبارا من أمس الأول الثلاثاء.

وبين لـ"الرياضية" هادي بكر أن مستوى البطولات الحالية لا يرتقي إلى طموحاتهم.. وقال:"تابعت المستوى الفني في البطولات وأكدت التقارير الفنية أنها لا ترضي طموحاتنا".

واستطرد:"أضف إلى ذلك ضعف المنشآت الخاصة بألعاب القوى ونواقص الأدوات والمضمار القديم في أغلب المدن الرياضية".

وكشف بكر عن الوضع المتردي للبنية التحتية للاتحاد قائلا:"تخيل أن أندية جدة لا تتدرب إلا في ملعب جامعة الملك عبدالعزيز وهذه كارثة".

وأكد أنهم سيرتبون الأمور من جديد في الاتحاد بدلا من الصرف المادي على البطولات الحالية دون فائدة كبيرة، موضحا أن الهدف من إيقاف الأنشطة الالتقاء بالمدربين ومعرفة أسباب تدني المستوى الفني والتركيز على الفئات السنية.

وأكد البكر أن الاتحاد لديه مدربون عالميون وعلى مستوى عال من كوبا وجامايكا وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب، موضحا أنهم مهتمون بالمنتخب السعودي الذي سيشارك في بطولة الخليج في جدة منتصف إبريل المقبل، والاستعداد للبطولة الإسلامية في أذربيجان منتصف مايو.