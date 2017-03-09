الرخصة شرط للمشاركة في دوري الدرجة الأولى

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

قررت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، تطبيق نظام الرخص في المسابقة اعتبار من الموسم الرياضي المقبل.

واعتبرت الرابطة وفق نظامها الأساسي الذي وزع أمس على الأندية، وحصلت "الرياضية" على نسخة منه، أن الحصول على الرخصة شرط أساسي للمشاركة في الدوري.

ويتكون النظام الذي يشهر لأول مرة من 40 مادة، فيما منحت الأندية مهلة حتى الاجتماع المقبل لإعطاء ملاحظاتها عليه.

وفقا للمادة 35 من اللائحة، وشملت اللائحة موافقة أعضاء الرابطة البالغ عددهم 16 عضواً (ممثلو أندية الدرجة الأولى)، على مبلغ مكافأة رئيس الرابطة واعتمادها ضمن صلاحيات المجلس.



مراقبون ومنسقون

أُدرج تكليـــف مراقبـــين ومنسقين لمباريات دوري الدرجة الأولى وفق المعمول به في دوري أبطال آسيا، وذلك وفقا للمادة السابعة من اختصاصات الرابطة، والتنظيم والتسويق وإدارة الدرجة الأولى، وشملت اختصاصات الرابطة 11 فقرة، احتوت على المخصصات المالية وموافقة ثلثي المجلس لاعتمادها وتعديل قواعــد وتنظيمات الدوري.



حقوق الأندية

بينــت المـــادة التاسعة حقوق الأندية التي تضمنت حضور اجتماعات مجلس الإدارة والتصويت على الأمور المطروحة وتقديم مقترحات للرابطة وإدراجها في جدول الأعمال والبقاء على علم بأي أمر من أمور الرابطة المتعلقة بالأندية الأعضاء، فيما شملت واجبات الأندية 7 أمور منها: احترام القوانين والمشاركة في المسابقات وغيرها.

شروط الرئيس

حُددت ثمانية شروط في المرشح لمنصب رئيس الرابطة، أبرزها ألا يكون موظفا حكوميا وألا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد عن 65، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة، وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة شطب، والإقامة الدائمة في السعودية.



إيرادات الرابطة

تأتي إيرادات الرابطة من 6 جهات وهي: الأموال التي يعتمدها الاتحاد كدعم للرابطة، ورسوم الاشتراكات إن وجدت، ومبالغ تسويق الحقوق والعقود التجارية، وما تحققه الرابطة من ممارسة نشاطها وريع أملاكها ودخل استثماراتها، والتبرعات والهبات التي تصل الرابطة، وإيرادات استثمار أموال الرابطة.



الغرامات والمخالفات:

يحق للرابطة حسم أي مبالغ مالية مستحقة على الأعضاء من حساباتهم لدى الرابطة، لتسوية أي مبالـغ مطلوب دفعها، وتدرج المبالغ ضمن اللائحة المالية للرابطة، وتشمل: الغرامـات، والمخالفــات في اللوائح التسويقية والتشغيلية، والتعاميم الصادرة من الرابطة، متضمنة الالتزامات التعاقدية مع الرعاة والشركاء.



سحب الثقة

يسحب الأعضاء الثقة من رئيس الرابطة أو المدير التنفيذي في ثلاث حالات وهي: ثبوت فساد ومخالفات مالية جسيمة، عدم دعوة الأعضاء لعقد اجتماع مجلس إدارة الرابطة مرتين متتاليتين دون مبرر، وتعليق الرابطة من قبل الاتحاد الآسيوي أو الدولي، ويتطلب القرار أغلبية الثلثين على الأقل في الاجتماع غير العادي.



مقتطفات من اللائحة

ـ يحصل صاحب المركز الأول على 16 سهماً بنسبة 11.76% مــن مســـتحقات الرعاية، والثاني 15 سهماً بنسبة 11% ... وهكذا.

ـ يجوز لرئيس الرابطة توفير معلومات اجتماعات مجلس إدارة الرابطـة (غير العادية) التي يراها مناسبة لوسائــل الإعــلام، وفقـــا لصلاحياته.

ـ إذا انتهت فترة رئيس الرابطة يتولى المدير التنفيذي للرابطة المهمة (مؤقتا) للقيام بأعمال الرئيس حتـى يتم انتخاب مجلس جديد.

ـ يعقد اجتماع مجلس إدارة الرابطة العادي مرتين في السنة.

ـ يتولــى محاسبــــون قانونيون (مستقلون) مراجعة الحسابات بالاشتراك مع المدير التنفيذي.

ـ الجمعيـــة العموميـــة للاتحاد هي الجهة الوحيدة المنوط بها سلطة تعليق وإسقاط عضوية ناد عضو.