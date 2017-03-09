أزمة قلبية تغيب رئيس الخلود

الرس - فهد البطاح | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

فجع المجتمع الرياضي بوفاة خالد غانم المزروع رئيس نادي الخلود، إثر تعرضه لأزمة قلبية أمس بالملعب الرئيسي للنادي، أثناء اجتماعه باللاعبين الذين كانوا يستمعون للتوجيهات الأخيرة قبل سفرهم صباح اليوم إلى عرعر، لمواجهة فريق عرعر في ذهاب دور الستة عشر من تصفيات الصعود لأندية الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية.

وسقط المزروع - رحمه الله - وهو يتحدث إلى اللاعبين بجانب عبدالعزيز البطي عضو الشرف، معطيا توصياته الأخيرة بضرورة مواصلة انتصاراتهم والتأهل للتصفيات النهائية وتحقيق حلم العودة إلى دوري أندية الدرجة الثانية.

ولَم تفلح محاولات عصام طبيب النادي، الذي باشر حالته، ليقوم بنقله برفقة صالح المطيري عضو مجلس الإدارة إلى مستشفى الرس العام الذي أعلن وفاته بأزمة قلبية.

وكان المزروع يقضي سنته الرابعة والأخيرة في ولايته الثانية، عقب أن تولى رئاسة النادي عام 1419.

وقاد الفريق لدوري أندية الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه.

وظهر في آخر نشاطاته أمس الأول مع عادل الخليفة إداري الفريق الأول لكره القدم، وهو يقدم هدية تذكارية للواء ركن عبدالله العلولا عضو شرف النادي، الذي قدم للاعبين مكافأة التأهل والانتصار على فريق الصحارى في دور الـ 32.

من جهة أخرى، طالب صالح الخليفة نائب رئيس النادي من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل المباراة وتم ذلك بعد موافقة عرعر.