إلكو يرتب أوراقه بجاهزية جمعان

الدمام ـ وليد الصيعري | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

تنفس الهولندي إلكو شاتوري مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الصعداء بعد اكتمال جاهزية جمعان الدوسري مدافع الفريق، الذي بات باستطاعته اللعب أساسياً في مباراة الفريق أمام التعاون اليوم الخميس في بريدة ضمن منافسات مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان القلق قد ساد أجواء الاتفاق بعد إصابة البوركيني محمد كـوفي خلال مـباراة فريقه الماضية أمام الرائد حيث انضم إلى قائمة المصابين التي يوجد فيها الدوسري.

وأكمل الفريق استعداداته لمواجهة التعاون بتدريب له على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة التي وصلها ظهر أمس، ونفذ خلاله اللاعبون التعليمات الفنية للمدرب عبر حصة قصيرة قبل أن يختتمها بتدريب ترفيهي.

من جانبه، امتدح محمد الدوسري رئيـس الجهــاز الإداري الفريق استعــدادات فريقه، مؤكداً شعور اللاعـبين بحاجة الفريق إلى تحقيق الفوز لكسر حاجز التفريط في النقاط وللانطلاق من جديد.

وقال: "نحن متفائلون، على الرغم من إدراكنا لصعوبة المباراة، واللاعبون كانوا متجاوبين طوال الأسبوع، ويستشعرون صعوبة المنعطف الذي يمر به الفريق، وهذا أمر مهم".

ونوه الدوسري بالاهتمام الذي وجده الفريق من مسؤولي ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مثنياً على الجهود المميزة، وحسن الاستقبال من علي المقبل نائب مدير إدارة المدينة.