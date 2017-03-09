إدارة الأهلي تعتذر.. وجروس يستعين بالبدلاء

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الوحدة اليوم الخميس على أرض ملعب الشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي للمحترفين.

وكان السويسري جروس مدرب الفريق الذي قاد التدريبات قد عمد إلى إجراء تدريب ترفيهي خفيف كالعاده قبل أي مباراة، وشهد التمرين حضور جميع اللاعبين ما عدا مصطفى بصاص وسعيد الربيعي اللذين يواصلان البرنامج التأهيلي والعلاجي في عيادة النادي.

وبعد الحصة التدريبية توجه اللاعبون عبر الحافلة الخاصة بالفريق إلى فندق "الهيلتون" مقر معسكرهم الدائم قبل المباريات وتقرر أن يغادروا إلى مكة بعد المحاضرة الفنية "عصراً". وقد تشهد التشكيلة بعض التغييرات على مستوى اللاعبين وإشراك بعض لاعبي الاحتياط.

ومن جهة أخرى، تعرض أيمن الخليف لاعب الفريق الأولمبي الذي استدعاه جروس للفريق الأول الفترة الماضية بعد إصابة إسلام سراج وعلي عواجي مؤخراً، لإصابة قوية بعد عودته أمس للفريق الأولمبي على مستوى المفصل ولم يتحدد نوعها حتى يتم عمل إشاعات وفحوصات اليوم.

من جانبها أصدرت إدارة النادي بياناً صحفياً قدمت فيه اعتذاراً للجماهير الأهلاوية على ما جاء في قرار النادي أمس الأول بغلق التدريبات إلى نهاية الموسم.

وأشار البيان إلى أن الغلق سيتم فقط في مباراة الوحدة، وأن العادة جرت على إغلاق التدريبات عن الجماهير قبل أي مباراة بـ48 ساعة وليس إلى نهاية الموسم.