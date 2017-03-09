دعم جماهيري وشرفي للوحدة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة جاهزيته لمواجهة الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين والتي يستضيفها ملعب مديـنة الملك عبـد العـزيز الرياضية بالشرائع وسط اهتمام جماهيري وشرفي غير مسبوق دعماً لفرسان مكة على أمل تحقيق المفـاجأة واقـتـناص النـقاط الـثلاث في محـاولة للهروب من القاع.

شهد مران أمس الخفيف التركيز على رفع الروح المعنوية للاعبي الفريق وسط حضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم هشام مرسي رئيس مجلس الإدارة.

وحرص المدرب على زرع الثـقة في نفوس اللاعبين المختارين للمشاركة في لقاء الليلة ولاسيما الرباعي مختار فلاتة وشريف حازم وأحمد مجدي وعبد الإله المالكي الذين حجزوا مكاناً في التشكيلة الأساسية مع الحارس عبد الله آل عراف، وبات في حكم المؤكد استبعاد الرباعي أحمد الغامدي وفريد الحربي ومحمد القثامي وعامر هارون لعدم جاهـزية بعضهم وإصابة البعض الآخر.

من جانبه، قدم المهندس ماجد أشعري هدية نـقدية لحارس الفريق عبد اللـه آل عراف بعد ظهوره بمستوى لافت للنظر خلال المباريات السابقة وتحفيزاً له في مباراة اليوم أمام الأهلي مما ألهب مشاعر اللاعبين وزاد من حماسهم، في الوقت الذي حرصت فيه الجماهير التي تكالبت على بوابة النادي أمس على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين ونال لاعب الوسط عبد الإله المالكي وقائد الفريق وليد محبوب نصيب الأسد من الاهتمام الجماهيري الذي كان الأكثر تواجداً داخل النادي منذ بداية الموسم.