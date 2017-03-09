جالكا يلجأ إلى خطط جديدة للخروج من الهزائم

بريدة ـ فهد الشومر | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

أنهى لاعبو الفريق الأول بنادي التعاون تحضيراتهم لمواجهة الاتفاق اليوم الخميس في بريدة ضمن مبــاريات الجولة الحادية والعــشرين من منافــسات دوري جمـيل للمحترفين. وركز الرومــاني جالكا مدرب الفريق خلال المران الأخير على تطبيق عدة خطط تكتيكية وفنية ينوي تطبيقها خلال المباراة، وتنفيذ الكرات الثابتة لبعض لاعبي الفريق وأيضاً تنفيذ تسديد الكرات على المرمى وتمـارين الكرات العرضية وسرعة بناء الهجمات والارتداد السريع.

ومن المتـــوقع أن يدخل جالكا اللقاء بتشكيل مكون من: فهد الشمري في حراسة المرمى، وأمامه ربــاعي خط الدفاع محمود معاذ وريكاردو ماتشادو وعبداللـه الشمري ونــايف مـوسى، وفي خط الوسط يوجــد عبـدالرحمن البركة وسان مارتن وأحمد الزين وسعيد الدوسري وجهاد حسين، ويوجد وحيداً في خط المقدمة الحسن إنداي.

وفور نهاية تدريبات أمس توجه اللاعبون للمـعـسكـر الخاص المعد لهذه المواجهة. وفي السياق ذاته حددت إدارة النادي قيمة تذاكر المباراة أمام الاتفاق مساء اليوم حيث سيكون مبلغ الدخول لمدرجات الدرجة الأولى 15 ريالاً، والدرجة الثانية 10 ريالات، والمنصة الرئيسة بمبلغ 50 ريالاً.