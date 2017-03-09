مرسي: نحترمهم.. لكن فريقنا الأهم

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

أشاد رئيس نادي الوحـدة هشام مرسي بجذور العلاقة التي تجـمع الوحدة والأهـلي على مـر السنـوات الماضية ووصفها بالعلاقة القوية القائمة على الاحترام والتقدير والتي لم تتغير منذ ميلادها.

وقال مرسي لـ"الريـاضية": "بلا شـك الأهلي فريق كبير تحترمه كل الأندية ويضم بين صفوفه لاعبين من الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني وغـالباً ما تحفل مواجهات الفريقين بالندية والإثارة باعتبار أن الوحدة من الأندية العريقة أيضاً والتي لا تقل وزناً ومكانة عن الأهلي وهو ما أتمنى أن يترجمه فرسان مكة اليوم بتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المتعطشة للانتصارات والتي تتمنى الاطمئنان على فريقها الذي يمثل مكة المكرمة في دوري الأضواء والنجومية".