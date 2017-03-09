صمدو: جاهز لتدريب الأخضر بـ”بلاش”

جدة ـ محمد العيدان | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

أكد عبدالعزيز عمر (صمدو) مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي (سابقًا) أن مستويات الفريق الحالية غير مرضية للجماهير، مشيراً إلى أن مشكلة الأهلي هذا الموسم تكمن في خط دفاعه الذي لم يستقر حتى الآن.

وقال صمدو: "لا يوجد لدى النادي في الوقت الحالي سوى أمرين إما جلب مدافع أجنبي أو جلب مدرب خاص لدفاع الفريق".

وأضاف: "كان في فترة وجودي في الفريق كابتن منتخب البرازيل مارينو حضر لتدريب دفاع الفريق فـقط"، مشيراً إلى أنه على استعداد للإشراف على تدريب دفاع الفريق حتى لو بالمجان.

وعن اختلاف مستويات الفريق في بطولة الدوري والآسيوية قال: "الروح التي يلعب بها الفريق هي التي تختلف في البطولتين"، مؤكداً أن الفريق لو استمر بهذه الروح فسيخرج الفريق من دوري أبطال آسيا ولن يحقق سوى كأس خادم الحرمين الشريفين.