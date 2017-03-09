الموركي: لا نعرف الخروج عن النص

مكة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 09 March 2017 - 00:00 am

أكد رئـيس رابـطــة مشجعي الوحدة عاطي الموركي أن الأهلي فريق كبير مثـله مثل الهـلال والنصر والاتحاد والشباب وهو ما يعني أن لقاءه مع الوحدة دائماً ما يكون ملحمة كروية غنية بالثراء الفني والإمتاع الجماهيري الخالي تماماً من الخروج عن النص لأن جمـاهـيـر الوحدة تعرف جيداً الهدف الأساسي من الرياضة فلا تعصب ولا تهور بل الفائز بمباراة اليوم يستحق التهنئة والخاسر يـقدم له التحية فالكرة فائز ومهزوم في النهاية.

وأشار الموركي إلى أن الوحدة قادر على تحقـيق الفوز على الأهـــلي لأن الكرة لا تعترف بالأسماء بل بالجهد وبذل العرق بشرط أن يتناسى أعضاء الشرف الـوحداويون ما بينهم من خلافات وتوحيد الصفوف لدعم ومساندة الفـرسان الليلة في ظل الوقـفة الصادقــة التي يحتاج إليها الفريق في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتمنى الموركي أن تلد مكة رمزاً عاشقاً للكيان الوحـداوي في حجم الرمز الأهــلاوي الأمير خالد بن عبد اللـه الذي يعتبر مدرسة حقيقية في الحب والعطاء والتضحية ليس للنادي الأهلي فـقط بل للكرة السعودية بأسرها.