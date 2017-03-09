تشافي ألونسو يودع ملاعب كرة القدم نهاية الموسم الحالي

رويترز - الرياضية | Thursday, 09 March 2017 - 16:49 pm

أعلن الإسباني تشابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، إنه سيعتزل منافسات اللعبة الشعبية في نهاية الموسم الحالي ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة فاز خلالها بالكثير من الألقاب والجوائز على كل المستويات.

ونقلت قناة بايرن ميونيخ التلفزيونية عن ألونسو (35 عام) الذي سبق له اللعب مع ليفربول وريال مدريد "لم يكن قراراً سهلاً، لكنه يأتي في الوقت المناسب".

وأضاف ألونسو: "لقد رغبت دوماً في عدم تأخير إنهاء مسيرتي الرياضية، لا يزال أدائي جيداً ولذا فأنا أعتقد أنه الوقت المناسب للاعتزال".

وكان ألونسو بدأ مسيرته في ملاعب الكرة مع ريال سوسيداد المنتمي لإقليم الباسك، وفاز بكأس العالم (2010) وببطولة أوروبا مرتين (2008 و2012) مع المنتخب الإسباني كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وريال مدريد قبل الانضمام لبايرن في 2014.

ومع بايرن فاز ألونسو بلقب الدوري الألماني مرتين وبكأس ألمانيا مرة واحدة.

كما فاز بدوري إسبانيا مرة وبكأس ملك إسبانيا مرتين مع ريال مدريد.

وقال ألونسو: "لقد خضت وعشت كل هذه التجارب بالفعل، في ريال سوسيداد وفي ليفربول وفي ريال مدريد وفي بايرن ميونيخ أيضا".

وأضاف اللاعب الإسباني المخضرم: "هناك أيضاً المنتخب الوطني الإسباني، لم أتخيل قط أنني سأقدم مسيرة عظيمة بهذا الشكل، وأمل أن تكون هناك بعض الإنجازات التي تضاف إلى الإنجازات القائمة".

ويسعى بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني للفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعد تأهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع وبعد أن سبق له التأهل لقبل نهائي كأس ألمانيا.