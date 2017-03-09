كارتيرون: لن تتسرب تشكيلة النصر ولاتسألوني عن المفاجآت

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 March 2017 - 17:38 pm

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول بنادي النصر ، أنه سعيد بأن يكون طرفاً في نهائي كأس ولي العهد السعودي، والذي يقام مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ويجمع النصر بالاتحاد.



كما عبّر كارتيرون عن احترامه لنادي الاتحاد، مؤكداً أن اسم نادي الاتحاد الكبير هو ماجعلهم يستعدون بشكل أفضل لهذا النهائي و مبيناً أنه لا يوجد مفاجآت في مباراة الغد وأنهم استعدوا للمباراة بشكل جيد، متمنياً أن يسعد الجماهير النصراوية، وتقديم أفضل ما يمكن في النهائي غداً.



وأوضح كارتيرون أن الوصول للنهائي يعد إحدى ثمار العمل الناجح هذا الموسم :"أتشرف بوجودنا في مباراة نهائية بهذا الحجم، هذه إحدى أهم ثمار الموسم بالنسبة لي وللاعبين ، نأمل أن نسعد جماهيرنا غداً، ومتأكد أننا سنقدم غداً أفضل مالدينا لأننا عملنا بشكل جيد خلال هذا الأسبوع".



ورفض كارتيرون الإفصاح عن ملامح التشكيلة النصراوية لمباراة الغد :"مثل هذه المباريات لا تعتمد على الخبرة فقط، الأهم في مثل هذه المباريات هو الجانب البدني والنفسي، لن أذكر أي اسم لاعب سواءً سيشارك أم لا، اللاعبين هم الأهم وهم أول من سأخبر غداً بمن سيشارك منهم، وكل اللاعبين لديهم الثقة، وأي لاعب سيشارك في المباراة النهائية سيقدم أفضل مايملك لناديه".



وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية: "نحن نلعب أمام فريق كبير ومتميز، كما أنهم يملكون الثقة مثلنا تماماً، الأهم في كرة القدم أن تصنع الفرص، ثم إنهاء الفرص يحتاج للثقة والصبر لتتمكن من التسجيل".