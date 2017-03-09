السومة يقود الأهلي للفوز على الوحدة

مكة - الرياضية | Thursday, 09 March 2017 - 22:22 pm

واصل النادي الأهلي حصد النقاط، بعد تغلبه على مستضيفه الوحدة، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم الأهلي أولاً عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 9، قبل أن يعزز اللاعب نفسه النتيجة لصالح الأهلي عند الدقيقة 27، فيما استطاع اللاعب مختار فلاته تقليص النتيجة لصالح الوحدة عند الدقيقة33، وبعد خمس دقائق فقط سجل اللاعب تيسير الجاسم هدف الأهلي الثالث عند الدقيقة 38، ليعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 3/1.

وفي الشوط الثاني،



وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة الـ44 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ17 في المركز الـ12.