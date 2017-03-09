ياسر القحطاني يرفض تعثر الهلال أمام الفتح

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 March 2017 - 22:29 pm

خطى الهلال خطوة هامة نحو تحقيق لقب دوري جميل بعد تغلبه مساء اليوم الخميس على نظيره الفتح بنتيجة 1/0، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول دون أن يسجل، أو تتغير النتيجة، وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على ماهي عليه حتى أعلن قائد الهلال ياسر القحطاني هدف التقدم في أخر لحظات المباراة في الدقيقة 96، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة 1/0.



وبهذا الانتصار ارتفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة الـ53 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ16 في المركز الـ13.