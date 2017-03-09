من يظفر بذهب النهائي الـ6 بين النصر والاتحاد؟

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 March 2017 - 23:20 pm

تتجه الأنظار يوم غدٍ الجمعة إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، والذي يحتضن قمة النصر والاتحاد في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم.



ويطمح الفريقان اللذان تضاءلت حظوظهما في المنافسة على لقب بطولة الدوري بشكل كبير، في إنقاذ موسمهما بإحراز كأس ولي العهد، علماً أن النصر يشارك أيضاً في كأس الملك، ولكن الطريق أمامه سيكون شاقا وإمكانية إحراز اللقب ليست مضمونة، في الوقت الذي خرج فيه الاتحاد مبكرا منها، وبرغم الأفضلية الفنية التي تصب في مصلحة النصر، فإن مباريات الكؤوس لا تعترف بالفوارق الفنية.



وجاء تأهل النصر إلى النهائي بعد فوزه على النجوم في الدور الأول 3-0، والوطني في ثمن النهائي 3-1 قبل أن يتجاوز الوحدة 1-0 في ربع النهائي، وأخيراً تخطى عقبة جاره الهلال 2-0 في نصف النهائي.

وبدوره، تأهل الاتحاد عقب فوزه الصعب على الجيل 3-2 في الدور الأول، وأنقذته ركلات الترجيح في ثمن النهائي أمام القادسية وبنتيجة 8-7، وفي ربع النهائي تجاوز الباطن 1-0، ثم تخطى الأهلي في نصف النهائي 3-2.



يشار إلى أن الفريقان التقيا في نهائي المسابقة عام 1991، وتوج الاتحاد حينها بركلات الترجيح.

كما التقى الفريقان بـ5 نهائيات في كافة البطولات، توج الاتحاد في ثلاث منها، فيما كان نصيب النصر بالتتويج في نهائيين.