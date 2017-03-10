التعاون يعمق جراح الاتفاق في بريدة

فهد الشومر | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

حقــق الفريـــق الأول بنادي التعاون الفوز على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مســاء أمـــس الخميس ضمن منافســات الجولة الحادية والعشرين من الــدوري السعودي للمحترفين، وسجل هــــدف التعاون الحســـــن انداي عندالدقيقة 85.

ورفـــع التعاون رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة وصعد للمركز الخامس في سلم ترتيب الدوري، بينما استمر الاتفاق في مسلسل الخسائر وتجمد رصيده عند النقطة 22 في المركز التاسع.



الشوط الأول

بدأت المبــاراة بضغط تعاوني على المرمى الاتفاقي، وكانت أول فرصة للتعاون تسديدة المهاجم الحسـن أنداي التي مرت إلى جوار مرمى الاتفاق في الدقيقة 4.

ونشط الفريق الاتفاقي بعد ذلك وأضاع مهاجمه صالح العمري فرصة محققة للتسجيل بعد انفراده بفهد الشمري حارس التعاون الذي تصدى لكرة العمري ببراعة في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 22 سدد صالح العمري مهاجــم الاتفاق كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس التعاونـــي على دفعتين،

الشوط الثاني

استمر التعاون في فرض سيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني، وحاول إلكو مدرب الاتفاق معالجة أوضاع فريقه، فزج بالمهاجم يوسف السالم بديلا عن كاليخون لتنشيط الجانب الهجومي.

وفي المقابـــل أجرى الروماني جالـكا مدرب التعاون تبديلا بدخول جهاد حسين بديلا عن عبدالعزيز الشريد في الدقيقة 63، واضطر إلى إخراج جهاد حسين وإشراك سانمارتن بسبب الإصابة التي لحقت بجهاد بعد مشاركته بعشر دقائق.

وسجل التعاون أخيرا هدفه في الدقيقة 85 عن طريق الحسن انداي من كرة رأسية بعد كرة عرضية من موسى الشمري، واستمر الضغط التعاوني مع توهان اتفاقي ليطلق حكم المباراة الدولي محمـــد الهويش صافرته معلنا فوز التعاون بهدف دون رد للاتفاق .

من جانبه أبدى الروماني جالكا مدرب الفريق الأول بنادي التعاون لكرة القدم سعادته بفوز فريقه على الاتفاق وقال: إهدار الفرص المتكررة كاد يفقد الفريق النقاط الثلاث المهمة

فيمــا أكــد الهولندي إلكـو مــدرب الاتفاق أن فريقه استحق الخسارة أمام التعاون لعدم تقديم اللاعبين المسـتوى الجيـد خلال المبـــاراة، وبـارك الهولندي للتعاون انتصاره مؤكدا أن توهان لاعبي الفريق وعدم تركيزهم أدى إلى الخسارة والخروج بنتيجة سلبية.