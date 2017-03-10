كفيف تقدم مبادرة القارئ المتجول

الرياض ـ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

سجلت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) مشاركة بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017.

وتقدم الجمعية من خلال مشاركتها مبادرة القارئ المتجول لزوار المعرض الرياض من ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين.

وأوضح نواف المنقور المشرف العام على المبادرة، أن الجمعية تحرص على تقديم هذه الخدمة للسنة الرابعة على التوالي لما لمسوه من نجاح كبير لها في السنوات الماضية، وكذلك لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية على الاستفادة من هذا الحدث الثقافي المهم، وخاصة لمن لديهم شغف بالقراءة والاطلاع، وأيضًا مساعدتهم في البحث عن الكتب التي تفيدهم في مشوارهم العلمي. وأضاف أن من يقوم على تقديم خدمة القارئ المتجول متطوعون ومتطوعات يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.