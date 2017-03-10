متجر إلكتروني لتوصيل الكتب إلى العالم

الرياض ـ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

أطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته لهذا العام متجراً إلكترونياً معتمداً، عن طريق موقع "بوكس.كوم"، الذي يوفر جميع الكتب المعروضة في المعرض بالأسعار ذاتها، وتوصيلها لجميع مناطق السعودية والعالم على حدٍ سواء، برسوم شحن رمزية.

وعدّ حمد البكر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع، المتجر الإلكتروني "معرضاً افتراضياً متكامل الأركان، لافتاً في ذات الصدد إلى إمكانية الحصول على توقيع المؤلفين للزوار في شتى دول العالم، في خدمة تعدّ الأولى من نوعها في معارض الكتاب على مستوى العالم. ولفت البكر النظر إلى أن التطور التقني الذي تخطوه إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 يأتي مواكباً مع رؤية المملكة 2030؛ إذ تعدّ التقنية أحد أبرز مواردها الاقتصادية. ووفقاً للبكر، يحتوي المتجر على قرابة المليون عنوان من شتى الفنون والأذواق التي تستهوي القُراء، مع التركيز على كتب الأطفال والكتب منخفضة القيمة، ومجموعات لكتب قصصية وحصرية في الوطن العربي.