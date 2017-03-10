بوابتان لسيارات الزوار

الرياض ـ واس | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، أنها أنهت جميع استعداداتها الخاصة بتنظيم حركة دخول وخروج زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، وفق خطط أعدت مسبقاً، مبينة أن الإدارة سخرت الإمكانات التقنية والبشرية بهدف تأمين سلامة الزوار.

وقال الرائد خالد الفيفي المسؤول عن تنظيم الحركة المرورية في الرياض: "أجرينا جميع الاستعدادات الخاصة للزحام المتوقع في معرض الرياض الدولي للكتاب، وسيكون هناك تنظيمات لدخول وخروج الزوار، إضافة إلى الحافلات التي تنقلهم، وكذلك سيارات الأجرة. وبيّن أن النقل الترددي عبر الحافلات في الجهة الشرقية والجنوبية من معرض الكتاب سينقل الزوار عبر البوابة رقم 1، مشيراً إلى تخصيص البوابة رقم 2 لدخول سيارات الأجرة والشركات المتعاقدة مع معرض الكتاب، لافتاً الانتباه إلى أن البوابتين رقم 3 و 4 خصصتا لدخول الزوار بسياراتهم الخاصة، فيما ستكون البوابة الشمالية لحاملي بطاقات الدعوة في اليوم الأول.