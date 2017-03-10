كبار السن.. وعشق القراءة

الرياض ـ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

سـجّل كبـــار السن حضورًا لافتًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث حضر الكثير منهم في أجنجة متعددة ودور نشر مختلفة، واستوقفتهم القراءة لوقت طويل.

"الرياضية"، التقت عددًا من المواطنين الكبار في السن ممن استهواهم معرض الكتاب.

من جانبه، يقول محمد الخريجي: "من الجميل أن يعيدنا المعرض للقراءة من جديد، فهناك العديد من الإصدارات المميزة التي جذبتني".

فيما يوافقه الرأي فهد التركي، ويضيف: "اعتدت في كل عام الحضور إلى المعرض والاطلاع على أبرز الإصدارات وما تقدمه دور النشر، ولا يكفي يوم واحد لزيارة المعرض، بل نحتاج إلى أكثر من مرة للاطلاع على أكبر عدد ممكن من الكتب".