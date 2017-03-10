“الباص السياحي” يسير جولات إلى المعرض

الرياض ـ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

يسير "الباص السياحي" عدداً من الرحلات السياحية إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يقام حالياً في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.

وتشمل الرحلة انطلاق "الباص السياحي" من مكتبة الملك فهد الوطنية وسط العاصمة ونقل الزوار إلى موقع معرض الرياض الدولي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمخرج 10 طريق الملك عبدالله، وتبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، فيما تستمر الرحلات حتى 18 من مارس الجاري. ويجوب "الباص" أشهر المعالم في العاصمة الرياض، حيث يتضمن هذا البرنامج الترفيهي زيارة أهم المواقع والمزارات الحضارية والتاريخية والسياحية والأثرية والتراثية والثقافية بالرياض، في وجود مرشد سياحي وتوافر 8 لغات رئيسية ضمن رحلات "الباص". وينطلق "الباص السياحي" ذو الطابقين ليجوب الرياض على مسارات تمر بأهم وأشهر معالم المنطقة، ومنها (المسار الداخلي) المتضمن مواقع سياحية وتراثية داخل مدينة الرياض، ويشتمل على زيارة لقصر المصمك ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي والمتحف الوطني والدرعية ووادي حنيفة ومتحف صقر الجزيرة.