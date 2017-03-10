صورة نادرة للملك عبدالعزيز تتصدر التراث

الرياض ـ واس | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

تعرض مؤسسة التراث الخيرية في معرض الرياض الدولي للكتاب عدداً من إصداراتها الحديثة من الكتب، من خلال جناحها في المعرض.

كما تعرض المؤسسة عدة كتب مهمة من أبرزها كتاب عن الملك عبدالعزيز، الذي يتضمن صوراً نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ، وقد أصدرته المؤسسة بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باللغة الإنجليزية، وتعمل حالياً على إصدار النسخة العربية من الكتاب، فيما تعرض المؤسسة كتاب «خالد الفيصل وجائزة الإنجاز مدى الحياة»، الذي أصدرته بمناسبة قبوله جائزة الإنجاز مدى الحياة أحد فروع جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني، ويأتي الكتاب بهدف توثيق الجهود الكبيرة التي قدمها سموه في مجال التراث العمراني، ولتوليه مهمة ترسيخ الهوية الحضارية في عدد من المشروعات والمبادرات.

وأوضح الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري الأمين العام للمؤسسة، أن حرص "التراث على المشاركة في هذا المعرض يأتي لكونه من أهم التظاهرات الثقافية على المستوى الوطني والعربي والإقليمي، ويجد اهتماماً ومتابعة من قطاعات واسعة في المجتمع، مفيدًا بأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون إصداراتها بين أيدي المهتمين بالتراث، خاصة الشباب الساعي إلى اكتساب المعارف المختلفة، ومن بينها معرفة تراثه الوطني.