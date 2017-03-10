المدافع يدهس المشجع الغاضب

حسن ابو زينب | Friday, 10 March 2017 - 00:00 am

نتج عن المباراة التاريخية التي تأهل بموجبها برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ردود فعل وتداعيات مثيرة ومرعبة، ففي فرنسا تم نقل مشجع لنادي سان جرمان إلى المستشفــــى على وجه السرعـــــة لعلاجـــــه مـن جراح خطيــــرة تعرض لها حينما صدمته سيارة من طراز بورش كانت تقودها فراسيسكو زوجة لاعب سان جرمان البرازيلي تياجو موتا.. وحدث الصدام أثناء عودة اللاعب من برشلونة بعد الهزيمة الثقيلة واستقبلته زوجته الحزينة لتصطحبه إلى منزل الأسرة في باريس ولكن في الطريق اصطدمت السيارة بالمشجع الذي كان متواجداً في الشارع ضمن الآلاف الذين كانوا ينتظرون عودة البعثة لتفريغ غضبهم في اللاعبين والجهاز الفني.. وقد توقفت السيارة فيما طلبت شرطة المرور بتوقف كل سيارات أفراد بعثة سان جرمان التي تلقت هتافات معادية وشتائم وإساءات نابية من الجماهير الغاضبة التي حصبت السيارات بالقوارير..

وفي إنجلترا احتفل أربعة من نجوم الكرة السابقين وهم مهاجم ريال مدريد السابق مايكل أوين واللاعبون ريو فيرديناند وجاري لينكر وستيفن جيرارد بصورة جنونية بالفوز الكبير، سيما الهدف السادس وذلك خلال برنامج تحليلي في الاستوديو، وظهر الأربعة وهم يقفزون عاليا بعد الهدف ويحتفلون رغم أن البرنامج كان مذاعاً على الهواء مباشرة.

وفي إنجلترا أيضا وصف لاعب تشيلسي جون تيري المباراة بكونها الأجمل في تاريخ الكرة.