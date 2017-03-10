مركز التحكيم ينهي قضية التون ويلزم اتحاد القدم بتسجيله للقادسية

الرياض ــ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 16:31 pm

حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي الجدل حول النزاع القائم بين ناديي القادسية والفتح حول تسجيل اللاعب البرازيلي التون جوزيه .



وألزم المركز الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل اللاعب التون جوزيه في كشوفات نادي القادسية وإلغاء قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين القاضي بمنع اللاعب من التعاقد مع أي نادي في المملكة الا بموافقة خطية من نادي الفتح.



وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد تلقى منازعتين من كل من اللاعب البرازيلي التون جوزيه اكسفير جومس ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ونادي الفتح السعودي وأخرى من نادي القادسية السعودي ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.