أيالا و فيلانويفا .. من يضبط المصنع في نهائي ولي العهد اليوم ؟

الرياض - الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 16:21 pm

يعتبر خط الوسط أبرز ما يميز فريقي النصر والاتحاد اللذان سيلتقيان اليوم على نهائي كأس ولي العهد بملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، حيث كان لهذا الخط الدور الأكبر في وصول الفريقين للمباراة النهائية .



ويبرز في النصر المحترف البراغوياني فكيتور إيالا حيث كان للاعب دورا مؤثراً في أغلب النتائج التي حققها فريقه في الدوري حيث لعب في 15 مباراة 11 منها كاساسي وأربعة كبديل ، فيما شارك مرة واحدة فقط في كأس ولي العهد أمام الوطني وغاب عن مواجهتي الوحدة والهلال في ربع ونصف النهائي.



وخاض ايالا 1043 من الدقائق مع النصر سجل فيها 4 أهداف في شباك كل من القادسية والأهلي الرائد والاتحاد ثلاثة منها من ضربات مباشرة ، وأهدر ركلة جزاء أمام الأهلي فيما كان له الفضل في صناعة هدفين أمام كل من الهلال والوحدة في الدوري ، ونال أيالا حتى الآن 4 كروات صفراء.





وفي الجانب الاتحادي يبرز المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا والذي شارك مع الفريق في 18 مباراة كلاعب أساسي، وتم استبداله في مباراتين من الدوري السعودي للمحترفين ، وطرد فيلانوفا في مباراة فريقه أمام الخليج ، وساهم فيلانوفا في صنع 6 أهداف في الدوري ونال 3 كروات صفراء .



وشارك فيلانوفا في مباراتين من كأس ولي العهد سجل فيها هدف أمام الجيل في دور الـ32 وهدف أمام القادسية في المباراة التي انتهت بالتعادل وكسبها الاتحاد بركلات الترجيح .