التتويج رقم 48 على ملعب الملك فهد.. لمن يسجل؟

الرياض - الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 19:12 pm

منذ افتتاح ملعب الملك فهد الدولي في الرياض عام 1408هـ، شهد العديد من المباريات الحاسمة والنهائيات، وتوجت الأندية السعودية في 47 مناسبة على أرضية هذا الملعب.



تزعم نادي الهلال الفرق الأكثر تتويجا بالدرة بواقع 22 بطولة، فيما حل وصيفا الشباب بـ8 بطولات، وفي المركز الثالث سجل النصر تواجده بـ7 بطولات، يليه الاتحاد بـ6 بطولات، يأتي خلفه الأهلي ببطولتين، فيما توج القادسية والرياض ببطولة واحدة لكل منهما.



يشار إلى أن ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، يحتضن مساء اليوم الجمعة عند الساعة 8:30م، نهائي كأس ولي العهد والذي يواجه النصر نظيره الاتحاد، حيث سيكون التتويج رقم 48 للأندية السعودية على مدار 30 عام.