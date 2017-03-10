كأس فيصل: الهلال يكتسح أحد بخماسية.. والأهلي يكسب النصر

الرياض ـ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 20:24 pm

واصل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لترتيب فرق دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عام، وذلك بفوزه على أحد بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي الهلال بالرياض في ختام الجولة 18 من البطولة.



وفي لقاء آخر على نفس المنافسة، كسب الأهلي ضيفه النصر بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة قلب الفيصلي الطاولة على التعاون، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي جدة وعلى ملعب نادي الاتحاد، تمكن الفريق الاتحادي من الفوز على ضيفه القادسية بهدفين دون رد، وفي الأحساء فاز الفتح على الجيل بثلاثة أهداف نظيفة، وفي آخر المباريات خسر الوحدة من ضيفه الخليج بهدفين دون رد .



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح ترتيب فرق الدوري كما يلي :



1 الهلال 41

2 الأهلي 39

3 القادسية 33

4 النصر 32

5 الاتحاد 30

6 الشباب 28

7 الجيل 25

8 الفتح 23

9 الفيصلي 23

10 أحد 22

11 الخليج 15

12 هجر 13

13 الوحدة 12

14 التعاون 9