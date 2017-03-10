الجابر: وجود لاعبي الخبرة مهم وتحضيرنا للموسم المقبل انطلق

الرياض - الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 18:51 pm

أكد سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه بالفيصلي غداً السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وأوضح سامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة أن الفيصلي يعيش فترة فنية مميزة، وقال : "أقدر عتب الجماهير الشبابية وأعتذر منهم عن أي تقصير، كما أتقبل الانتقادات التي تأتي من لاعبي الشباب السابقين، وهمنا الأول هو إرضاء المشجع الشبابي".



وتابع: "بقاء لاعبي الخبرة ضروري للمواسم المقبلة، يجب أن يتعلم اللاعبين الصغار منهم تاريخ الشباب العريق، ولكن لا استطيع أن أفرض ذلك على أحد".



وواصل: "سعيد جداً بتواجدي بنادي الشباب، وهي تجربة أكثر من رائعة تعلمت منها الكثير، وما يدعوني للتفاؤل هو وجود الرمز الشبابي وأبناءه الكرام".



وزاد: "أبناء الرمز يعملون جاهدين لإنهاء كافة الإلتزامات على البيت الشبابي من شكاوي وحقوق عاملين، وهو أمر يشكرون عليه وليس بمستغرب عليهم".





وعن أهدافه مع الفريق هذا الموسم قال الجابر: "نحضر للموسم المقبل من الآن، لم نحقق الهدف المنشود هذا الموسم بسبب كثرة التعادلات، كان بإمكاننا تحقيق الأفضل لولا بعض الظروف من نقص لاعبي الأجانب وكثرة الإصابات في الفريق".



وتابع: "70% من العناصر هذا الموسم تغيرت عن السابق، ولعبنا معظم المباريات بلاعبي من الأولمبي، رغم الفارق الكبير بين قوة دوري المحترفين والدوري الأولمبي".



واستطرد الجابر: "حتى الأسبوع العاشر من الدوري كنا قريبين من الصدارة، لكن تأثرنا برحيل اللاعبين، ونعد بالمقاتلة فيما تبقى من المباريات".