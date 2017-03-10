سالم يعود.. ودياز يغلق التدريبات استعدادًا للوحدة

الرياض ــ الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 17:03 pm

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ظهر اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية، عقب الفوز الذي حققه مساء أمس الخميس على الفتح بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري جميل للمحترفين .



وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الفتح تدريبًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا ركز من خلاله المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز على النواحي الفنية من خلال تدريبات التسليم والاستلام والتحرّك السليم، قبل أن يعمل على تطبيق تدريبات التسديد من مسافات مختلفة، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ومنح دياز لاعبي الفريق راحة يوم غدٍ السبت نظير المجهود الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غدٍ الأحد، حيث سيكون التدريب مغلقا، وذلك استعدادًا لمواجهة "الوحدة الإماراتي"، فيما ستتاح الفرصة لمنسوبي الوسائل الإعلامية بتصوير ربع الساعة الأولى من المران.



على صعيد متصل أنهى اللاعب "سالم الدوسري" برنامجه اللياقي، حيث شارك بفعالية في تدريبات اليوم الجماعية إضافة للمناورة التي فرضها "دياز" ظهر اليوم.