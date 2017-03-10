أحد يتجاوز العدالة.. ويعتلي سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى

الرياض - الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 19:56 pm

أقيمت مساء اليوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى، وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد صدارته لترتيب فرق أندية دوري الدرجة الأولى عقب فوزه على ضيفه العدالة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إلى النقطة الـ40 في المركز الأول، فيما بقي العدالة على رصيده السابق 28 نقطة في المركز الـ11 .



وفي المحالة، تعادل فريق ضمك مع ضيفه وج 1-1، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وبهذا التعادل رفع ضمك رصيده للنقطة الـ32 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد وج إلى 24 نقطة في المركز الـ14.



وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، تغلب الطائي على نظيره هجر بنتيجة 1/0، وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة الـ27 في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة الـ32 في المركز السادس.