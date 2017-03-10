الاتحاد يتوج بكأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه

الرياض - الرياضية | Friday, 10 March 2017 - 23:20 pm

توج نادي الاتحاد بكأس بطولة ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تغلبه مساء اليوم الجمعة على نظيره النصر بهدف دون مقابل في مباراة جرت على ملعب الملك فهد بالرياض تحت رعاية وتشريف نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي توج الاتحاد بكأس البطولة والميداليات الذهبية والنصر بالميداليات الفضية بعد نهاية المباراة.



وسجل هدف الاتحاد الوحيد في المباراة المحترف المصري محمود كهربا عند الدقيقة 15، منهياً الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل.



وفي الشوط الثاني، استمرت الهجمات للفريقين لكن دون أن يتغير شيء على صعيد النتيجة حتى أعلن حكم اللقاء الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدف مقابل لاشيء، وتتويجه بطلاً لكأس ولي العهد 2017.