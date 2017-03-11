الصغار يكسبون الكبار.. والازدحام

وليد الصيعري | Saturday, 11 March 2017 - 02:32 am

تسابق بائعو الأعلام والشالات على الفوز بشيء من كعكة نهائي كأس ولي العهد الذي جمع أمس النصر والاتحاد.

واستغل الباعة النهائي الكبير من أجل تحقيق عائدات مربحة بوجودهم على طول الطرق المؤدية إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الذي احتضن المواجهة.

وصل بعض البائعين الجائلين إلى الإشارات المؤدية نحو ملعب الملك فهد واستفادوا من زحمة الطرق ليتم عرض بضاعتهم وسط إقبال كبير من الجماهير.

وكان للصغار النصيب الأكبر من التواجد والبيع في الطرقات المؤدية إلى الملعب.

وكان أغلب الباعة من الصغار حيث كسبوا تعاطف الجماهير الذين فضلوا الشراء من عندهم لدعمهم.