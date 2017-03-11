مارفيك يعلن قائمة الأخضر لمواجهة تايلاند

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 11 March 2017 - 14:06 pm

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القائمة المختارة من قبل المدير الفني للمنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك والتي تستعد للمشاركة في معسكر المنتخب في العاصمة التايلاندية ” بانكوك ” استعداداً لخوض مواجهة الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 م أمام منتخب تايلاند في الثالث والعشرين من مارس الجاري ومواجهة الجولة السابعة أمام منتخب العراق في الثامن والعشرين من نفس الشهر



وينتظر أن ينطلق المعسكر بتجمع اللاعبين الخميس القادم في مدينة الرياض على أن تغادر بعثة الأخضر مساءً عبر طائرة خاصة من الناقل الوطني للمنتخب إلى العاصمة التايلاندية ” بانكوك “.



‏وضمت قائمة المنتخب كل من :



‏‎حراسة المرمى : وليد عبدالله ، ياسر المسيليم ، عبدالله المعيوف.



‏‎خط الدفاع : ياسر الشهراني ، محمد البريك ، حسن معاذ ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، معتز هوساوي ، محمد ال فتيل ، عبدالله الحافظ ، منصور الحربي ، حسن كادش.



‏‎خط الوسط : عبدالملك الخيبري ، سلمان الفرج ، عبدالمجيد الرويلي ، عبدالله عطيف ، تيسير الجاسم ، يحيى الشهري ، فهد المولد ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، عبدالفتاح عسيري.



‏‎خط الهجوم : ناصر الشمراني ، محمد السهلاوي ، نايف هزازي.​