زيدان : هدفنا الأساسي هو الدوري الأسباني ومستوى برشلونة لم يتغير

مدريد - (د ب أ) | Saturday, 11 March 2017 - 16:27 pm

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اليوم السبت أن الهدف الأساسي لفريقه في الموسم الحالي هو استعادة لقب الدوري الأسباني لكرة القدم.



وقال زيدان ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الفريق المرتقبة غدا الأحد أمام ريال بيتيس في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة ، : "نريد التتويج بلقب الدوري الأسباني هذا الموسم. هذه البطولة لها الأولوية في اهتماماتنا... بالطبع ، يمكننا تطوير مستوانا. ولكن ما حققناه حتى الآن ليس سيئا".



ويحتل الريال المركز الثاني في جدول المسابقة حاليا بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.



ويحل برشلونة غدا ضيفا على ديبورتيفو لاكورونا في مباراة أخرى بنفس المرحلة والتي يخوضها برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد عودته التاريخية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وعبوره إلى دور الثمانية في البطولة القارية بجدارة.



وقال زيدان : "برشلونة لم يعد أخطر مما كان سابقا. إنه نفس الفريق ولم يشهد أي تغيير" في إشارة إلى أن الفوز على سان جيرمان 6 / 1 إيابا بعد الهزيمة صفر / 4 منه ذهابا لا تعني تغيرا في مستوى الفريق الكتالوني.