التعاون ينتهج تكتيكا جديداً للأهلي الأماراتي ويغادر إلى دبي

بريدة - الرياضية | Saturday, 11 March 2017 - 16:21 pm

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم السبت تحضيراته تحت اشراف الروماني جالكا المدير الفني للفريق وذلك استعداداً لمواجهة الأهلي الإماراتي والمحدد لها بعد غدٍ الاثنين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.



وأجرى الفريق تدريبا اليوم اشتمل على عدد من التمارين التكتيكية في الملعب الرئيس تضمنت اللعب وسط مساحات ضيقة إضافة لتمارين الكرات الثابتة.



وتقرر أن يؤدي الفريق غداً مرانه الأخير على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية وهو الملعب الذي ستقام عليه المباراة .



وتناول اللاعبون طعام الغداء بمقر النادي قبل المغادرة إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز.