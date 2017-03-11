أنشيلوتي يطالب بايرن بالتعاقد مع نجم الريال

مدريد - (د ب أ) | Saturday, 11 March 2017 - 16:56 pm

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ الالماني لكرة القدم إدارة النادي بالتعاقد مع الكولومبي خيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء الموسم الحالي ، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الأسبانية الرياضية اليوم السبت.



وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي يرغب في استعادة بريق خيمس من خلال بايرن مثلما سبق وأن فعل عندما كان مدربا للريال.



وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الصفقة ستثير سعادة خيمس بالطبع نظرا لرغبته في الرحيل عن الريال بسبب عدم حصوله على فرصة جيدة للمشاركة أساسيا بانتظام.

وكان أنشيلوتي هو أفضل من استثمر إمكانيات خيمس منذ انتقال اللاعب إلى صفوف الريال فيما لم يجد النجم الكولومبي الدولي لنفسه مكانا جيدا في صفوف النادي الملكي بعد رحيل أنشيلوتي عن تدريب الفريق.



وأوضحت الصحيفة أن خيمس قال قبل نحو شهرين إته يرغب في الاستمرار بالنادي الملكي ولكن الحقيقة ان وضعه مع الفريق يثير امتعاضه لعدم المشاركة بانتظام في المباريات.



ولم يحصل خيمس على فرصة المشاركة في مباريات مهمة عديدة مثل نهائي كأس العالم للأندية ومباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وكذلك في مباراة الإياب أمام نابولي الإيطالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وهو ما يدفعه للتفكير في بدائل أخرى بعيدا عن الريال.



وقد يكون الانتقال لبايرن فرصة ذهبية أمام النجم الكولومبي على أمل الحصول على فرصة جيدة تحت قيادة أنشيلوتي الذي يعرفه جيدا وأن قضى معه موسما واحدا هو 2014 / 2015 .