سيلفا وأجويرو يقودان مانشستر سيتي للمربع الذهبي بكأس إنجلترا

لندن - (د ب أ) | Saturday, 11 March 2017 - 17:39 pm

تأهل مانشستر سيتي للمربع الذهبي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه ميدلسبروه اليوم السبت في دور الثمانية للبطولة.

وسجل الأسباني ديفيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدفي المباراة في الدقيقتين الثالثة و67 ليحجز الفريق مقعده في المربع الذهبي للبطولة.



ومنح سيلفا فريق مانشستر سيتي أفضل بداية ممكنة في هذه المباراة عندما هز شباك الفريق بعد ثلاث دقائق فقط من البداية واثر هجمة قادها يايا توريه وبابلو زاباليتا ورحيم ستيرلنج.



وفي الشوط الثاني ، حسم أجويرو اللقاء تماما بالهدف الثاني اثر انطلاقة من ليروا ساني في الناحية اليسرى وتمريرة عرضية استغلها أجويرو واجتاز المدافع المكلف برقابته وسددها في المرمى