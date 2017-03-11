الشباب يواصل نتائجه السيئة أمام الفيصلي

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 March 2017 - 22:39 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهته الدوية أمام نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.





وسجل هدفي الفيصلي في المباراة اكسنتي ميرتشا "د 34، 73"، فيما سجل هدف الشباب الوحيد هتان باهبري "د 60".



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي عند النقطة 22 بالمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 27 بالمركز السادس.



ويلاقي الشباب في الجولة المقبلة من الدوري السعودي "22" نظيره الوحدة في مكة المكرمة، فيما يلعب الفيصلي أمام التعاون في المجمعة.