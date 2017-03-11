عبدالشافي يُقيم مأدبة عشاء للأهلاويين قبل موقعة العين

جدة - الرياضية | Saturday, 11 March 2017 - 23:23 pm

أقام المصري محمد عبد الشافي لاعب النادي الأهلي مأدبة عشاء، للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، احتفالاً بمولودته الجديدة.



من جهة أخرى يعقد السويسري جروس مدرب الفريق واللاعب سعيد المولد مؤتمراً صحفياً عند الساعة 11 صباحاً، يوم غد الأحد بفندق انتركونتينتال للحديث عن مواجهة الاهلي العين، والمقررة يوم الإثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.