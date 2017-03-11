الهدى والصواب يسيطران على

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 11 March 2017 - 23:56 pm

توج فيصل الدوسري عضو الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزان في بطولة المملكة للمبارزة للأسلحة الثلاثة (الشيش والسيف والمبارزة) تحت 15و11سنة، التي أقيمت على صالة مدارس الرياض، بحضور الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد، حيث حقق عمر العكاس (النهضة) المركز الأول في منافسات سلاح المبارزة تحت 15 سنة، وحل حسين الطويل(الهدى) ثانيا، وأحمد الفيحاني (الجزيرة) ثالثا، وعبدالكريم الحليفي (عكاظ) في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش تحت 15 سنة، حصل فيصل الجهني (مدارس الرياض) على المركز الأول، وحل حسن اليوسف (النور) ثانيا، وجاء زميله علي خالد في المركز الثالث، وفيصل الغفيلي (مدارس الرياض) في المركز الثالث مكرر.

فيما سيطر لاعبو الهدى على المراكز الثلاث الأولى في سلاح السيف تحت 15 سنة، حيث حصل عبدالله العليواني على المركز الأول، وحل علي البحراني ثانيا ويوسف المطر ثالثا وجاء حسين أقمار في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش تحت 11 سنة حقق محمد راغب (مدارس الرياض) المركز الأول، وحل زميله سعود الرشيد ثانيا، ولؤي العوامي (النهضة) ثالثا، وراشد الزهراني في المركز الثالث مكرر.

وحقق محمد العماني (الجزيرة) المركز الأول في سلاح المبارزة تحت 11 سنة، وحل أحمد المقاطي (عكاظ) ثانيا، ومحمد المؤمن (النور) ثالثا، وجاء زميله عبدالله العلق في المركز الثالث مكرر.

في حين سيطر لاعبو الصواب على منافسات سلاح السيف تحت 11 سنة حيث حصل علي الهاشم على المركز الأول وحل علي الشيخ ثانيا وعلي الجويد ثالثا وطه الهاشم في المركز الثالث مكرر.