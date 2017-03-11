“مروحية” هيئة الرياضة تنقل أحداث النهائي

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 12 March 2017 - 00:00 am

واكبت حسابات الهيئة العامة للرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهائي كأس ولي العهد الذي أقيم أمس الأول على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

وقدمت التغطيات عبر تصوير جوي عن طريق الطائرة المروحية بالتحكم عن بعد لأول مرة، وبدأ العمل قبل انطلاق المباراة بخمس ساعات وانتهى بعد المباراة بساعتين.

وصور حساب الهيئة في " تويتر" الحدث بدءاً من ملعب المباراة قبل وأثناء دخول الجماهير والتقط صوراً رائعة للتيفو والجماهير من أرض الملعب.

وقدم حساب الهيئة الذي تشرف عليه إدارة الإعلام والنشر برئاسة رجاء الله السلمي، تغريدات "انفوجرافيك" عن المباراة ومعلومات عن أماكن دخول جماهير كل ناد عن طريق البوابات الداخلية والخارجية والإعلاميين.

كما أجري حساب السناب شات لقاءات مع المتحدث الرسمي باسم المرور، حيث سهل مهام الجماهير في التوجه لملعب المباراة وسلك الطرق غير المزدحمة.

من جهته، قدم رجاء الله السلمي المشرف العام على إدارة الإعلام والنشر في الهيئة العامة للرياضة، شكره للزملاء الإعلاميين كافة، الذين ساهموا في نجاح تغطية نهائي كأس ولي العهد ، ووسائل الإعلام المختلفة على مواكبتها هذا الحدث.