طائرة الهلال تخسر موقعة دار كليب

الدوحة ـ الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 00:00 am

تضاءلت فرص فريق الهلال في المنافسة على لقب خليجي 36 للكرة الطائرة بعد خسارته الثانية في البطولة على حساب دار كليب البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة حمد العطية بالعاصمة الدوحة.

وجاءت نتائج الأشواط 20ـ25 , 22ـ25 لدار كليب 20ـ25 24ـ26 للهلال وفي الشوط الحاسم نجح دار كليب بالفوز 10ـ15 .

وبهذه الخسارة أصبح الهلال في وضع صعب للغاية حيث أصبح رصيده النقطي 4 نقاط من ثلاث مباريات.

وستقام اليوم الأحد ثلاث مباريات حيث يلعب الهلال السعودي مع السلام العماني 30 ,3 عصرا والريان القطري مع دار كليب 5,30 مساء ثم العربي القطري مع الأهلي البحريني 7,30 مساء