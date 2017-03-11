أمريكي الأنصار يعتنق الإسلام

المدينه المنورة ـ سعود الحبيشي | Sunday, 12 March 2017 - 00:00 am

أعلن الأمريكي جيرجوري كلاي فوستر لاعب فريق سلة الأنصار اعتناقه الدين الإسلامـــــي ونطق بالشهادتين بعد اقتناعه ورغبته الخالصه بالديــــن الإسلامي .

وأشار محمــــد الحريبي مدير المركز الإعلامي بنـــــادي الأنصار إلي إسلام اللاعب الأمريكــــي فوستر جاء بعد قناعه كامله من اللاعب الذي كان حريصا على الدخول في الإسلام بعد أن وجد كثير من الإرشاد والمتابعة من قبل إدارة النادي متمنيا للاعب التوفيق في حياته المقبلة وأن يكون إسلامه طريقا لإسلام أشخاص آخرين ممن لهم علاقه باللاعب.