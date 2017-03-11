برشلونة.. المستحيل مرّ من هنا

تقرير ـ محمود وهبي | Sunday, 12 March 2017 - 00:00 am

عندما يمرض برشلونة، يعالج نفسه بنفسه ليؤكّد أن سحره الكروي لا يعرف الموت.. وعندما يسقط أبناء إقليم كاتالونيا بالأربعة في باريس، فهم يمسحون هذا الجرح العابر عبر كتابة سطرٍ بالخط العريض في كتاب كرة القدم وفي لحظة تاريخية لن تُنسى.. ما حدث بين مدرجات الكامب نو ليلة الأربعاء الماضي أمام باريس سان جيرمان كان علامة مسجلة من اختصاص البرشا، فالنادي الكاتالوني أثبت على مدار السنوات أنّه لا يعرف معنى الاستسلام، فهو اختار سيناريو اللحظات القاتلة ليمهّد طريقه نحو الفوز بدوري الأبطال لأول مرّة في تاريخه، وهو استخدم الضربة القاضية لقهر منافسيه وليحصد الميدالية الذهبية في شتى المسابقات خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى تحويله لباريس سان جيرمان إلى ضحية في ليلة استثنائية.

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دوري أبطال أوروبا موسم 1991ـ1992

المباراة: برشلونة – كايزرسلاوترن (إياب الدور الثاني)

الهدف: جوزيه ماري باكيرو في الدقيقة 90

لم ينجح برشلونة في اعتلاء منصة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها عام 1955 ووصولاً إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث اكتفى خلال تلك السنوات بالحضور القاري على صعيد كأس أبطال الكؤوس التي تُوّج بلقبها 3 مرات بين السبعينيات والثمانينيات. وفي موسم 1991ـ1992، كان برشلونة قريباً من مغادرة دوري الأبطال بطريقة مخيبة للآمال في الدور الثاني، فبعد فوزه بهدفين نظيفين على ضيفه كايزرسلاوترن في مباراة الذهاب، وجد البرشا نفسه متأخراً بثلاثية نظيفة عند الدقيقة 76 من مباراة الإياب في ألمانيا، قبل أن يسجّل النجم الإسباني السابق جوزيه ماري باكيرو هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة ليمنح النادي الكاتالوني بطاقة التأهل بالرغم من الخسارة. وبعد أشهر قليلة، لعب الهدف الذي سجله باكيرو دوراً في فوز برشلونة بلقبه التاريخي الأول في دوري الأبطال.

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دوري أبطال أوروبا موسم 1991ـ1992

المباراة: برشلونة ـ سامبدوريا (النهائي)

الهدف: رونالد كومان في الدقيقة 112

تُوّج برشلونة بأول ألقابه في دوري الأبطال بتاريخ 20 مايو من العام 1992 وعلى ملعب ويمبلي في لندن، وذلك بعد مباراة نهائية مشوقة مع نادي سامبدوريا الإيطالي أمام أكثر من 70 ألف متفرج. وانتظر برشلونة حتى الأشواط الإضافية ليحسم المباراة بهدف قاتل دخل تاريخ النادي الكاتالوني، فعند الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني، أطلق الهولندي رونالد كومان تسديدة قوية من ركلة حرة سكنت شباك الحارس الإيطالي باليوكا، ليعلن عن فوز البرشا باللقب مع قائمة من الأسماء اللامعة ضمّت زوبيزاريتا وجوارديولا والبلغاري ستويشكوف والدنماركي مايكل لاودروب.

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كأس ملك إسبانيا موسم 1996ـ1997

المباراة: برشلونة – أتليتيكو مدريد (إياب ربع النهائي)

الهدف: خوان أنطونيو بيتزي في الدقيقة 81

لجأ برشلونة إلى السيناريوهات الدراماتيكية في طريقه نحو الفوز بلقب كأس الملك عام 1997 بعد رحلة كان فيها المهاجم الإسباني السابق خوان أنطونيو بيتزي البطل الأول. ففي مباراة الذهاب للدور ربع النهائي، منح بيتزي الأفضلية لفريقه عندما سجل مرتين ليعود برشلونة من ملعب فيسنتي كالديرون بتعادل ثمين مع أتليتيكو مدريد، لكن هذه الأفضلية تحولت إلى رماد بعدما وجد البرشا نفسه متأخراً بنتيجة 2ـ4 عند الدقيقة 52 من مباراة الإياب على أرضه. وكان برشلونة بجاحة لتسجيل 3 أهداف إذا ما أراد التأهل إلى نصف النهائي، وقد نجح في تحقيق مبتغاه مع هدفين للبرازيلي رونالدو والبرتغالي فيجو، قبل أن يسجل بيتزي هدف الفوز الخامس في الدقيقة 81. ونجح بيتزي في إنقاذ برشلونة في المباراة النهائية عندما سجل هدف التعادل في مرمى ريال بيتيس عند الدقيقة 85، قبل أن يحسم النادي الكاتالوني اللقب بالهدف الذي سجله لويس فيجو عند الدقيقة 114.

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دوري أبطال أوروبا موسم 2005ـ2006

المباراة: برشلونة – آرسنال (النهائي)

الهدف: جوليانو بيليتي في الدقيقة 81

كان آرسنال في طريقه نحو الفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عام 2006 عندما وصل إلى آخر ربع ساعة من المباراة النهائية وهو متقدم بهدف نظيف على برشلونة، لكن الفريق الكاتالوني لم يكن بحاجة سوى لـ 5 دقائق حتى يتمكن من قلب الطاولة على خصمه الإنجليزي. ففي الدقيقة 76، سجل الكاميروني صامويل إيتو هدف التعادل، قبل أن ينجح الظهير البرازيلي جوليانو بيليتي في تسجيل الهدف الأعلى في مسيرته عند الدقيقة 81، ليمنح برشلونة لقبه الثاني في دوري الأبطال. الجدير بالذكر أن بيليتي أمضى 3 مواسم مع برشلونة، وكان هدفه في نهائي دوري الأبطال الهدف الوحيد الذي سجله بقميص البلاوجرانا.

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دوري أبطال أوروبا موسم 2008ـ2009

المباراة: برشلونة ـ تشيلسي (إياب نصف النهائي)

الهدف: أندريس إنييستا في الدقيقة 93

عاد برشلونة إلى السيناريوهات المجنونة في طريقه نحو العودة إلى منصة دوري الأبطال عام 2009، حيث حجز مكانه في المباراة النهائية بعد عبوره الدراماتيكي لكمين تشيلسي في الدور نصف النهائي. وفشل برشلونة في تسجيل أي هدف في مباراة الذهاب على أرضه ليحصل تشيلسي على الأفضلية بعد تعادل سلبي في الكامب نو، قبل أن يعزز من أفضليته في الدقائق الأولى من لقاء الإياب بالهدف المبكر الذي سجله الغاني إيسيان. وانتظر برشلونة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع ليسجل هدف التعادل عن طريق أندريس إنييستا، وهو الهدف الذي كان كفيلاً بنقل برشلونة إلى النهائي قبل فوزه باللقب بعد تغلبه بهدفين للا شيء على مانشستر يونايتد.

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كأس العالم للأندية عام 2009

المباراة: برشلونة ـ إستوديانتيس (النهائي)

الهدف: ليونيل ميسي في الدقيقة 110

كان نادي إستوديانتيس الأرجنتيني قريباً من إحداث مفاجأة من العيار الثقيل عندما كان على بعد لحظات قليلة من الفوز بلقب كأس العالم للأندية، وذلك بعد تقدمه على برشلونة بالهدف الذي سجله بوسيللي في الشوط الأول، لكن هذه المفاجأة توقفت عند هدف التعادل القاتل الذي سجله الإسباني بيدرو رودريجيز في الدقيقة 89، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية. وقتل برشلونة أحلام إستوديانتيس في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الثاني، عندما سجل ميسي هدف الفوز الذي منح البرشا لقبه الأول في مونديال الأندية.

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كأس السوبر الأوروبي عام 2009

المباراة: برشلونة ـ شاختار دونتسك

الهدف: بيدرو في الدقيقة 115

استنجد برشلونة مرة أخرى بالدقائق القاتلة ليضيف لقباً جديداً إلى سجلاته في 28 أغسطس من العام 2009 على ملعب لويس الثاني في موناكو، حيث فشل رجال المدرب بيب جوارديولا في كسر عناد لاعبي نادي شاختار دونتسك في الأشواط الأصلية لكأس السوبر الأوروبي. وفي ظل عدم نجاح نجوم البرشا في اختراق دفاعات الفريق الأوكراني، أقدم جوارديولا على الدفع بالثنائي بيدرو رودريجيز وبويان كركيتش كبديليْن للنجمين زلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري، لينجح بيدرو في صناعة الفارق مع هدفٍ قاتل سجله في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني.

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كأس السوبر الإسباني عام 2011

المباراة: برشلونة ـ ريال مدريد (إياب)

الهدف: ليونيل ميسي في الدقيقة 88

وصلت الإثارة إلى أوجها في الكلاسيكو الذي جمع برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني عام 2011 خلال عهد المدربيْن بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو مع العملاقيْن الإسبانيين. وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقيْن بنتيجة 2ـ2 على ملعب البرنابيو، قبل أن تتكرر النتيجة نفسها في مباراة الإياب بعدما سجل كريم بنزيما هدف التعادل الثاني للريال في الدقيقة 82. وتدخّل ميسي في اللحظات القاتلة ليرفض ذهاب التحدي إلى الأشواط الإضافية، حيث سجل هدف الفوز للبرشا قبل دقيقتين من الوقت الأصلي، ليعلن عن فوز النادي الكاتالوني بلقبه العاشر في السوبر الإسباني.

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كأس السوبر الأوروبي عام 2015

المباراة: برشلونة ـ إشبيلية

الهدف: بيدرو في الدقيقة 115

طوى المهاجم الإسباني بيدرو رودريجيز صفحته الأخيرة مع برشلونة في 20 أغسطس مع العام 2015 عندما قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي، لكنه قرر أن يقدّم هدية أخيرة إلى جماهير البرشا قبل 9 أيام من مغادرته، حيث لعب مرة أخرى دور البطل في طريق فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي في واحدة من أجمل المباريات وأكثرها تشويقاً. ولامس برشلونة درع البطولة عندما فرض تفوقه وتقدّم على إشبيلية بنتيجة 4ـ1 عند الدقيقة 52، قبل أن ينجح النادي الأندلسي في إدراك التعادل بطريقة مفاجئة مع 3 أهداف متتالية كان آخرها للأوكراني كونوبليانكا في الدقيقة 81. واستعان المدرب لويس إنريكيه بورقة بيدرو في الدقيقة 93، والذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 115، معلناً عن فوز برشلونة بنتيجة 5ـ4.

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دوري أبطال أوروبا موسم 2016ـ2017

المباراة: برشلونة ـ باريس سان جيرمان (إياب ثمن النهائي)

الهدف: سيرجي روبرتو في الدقيقة 95

أكمل برشلونة مساء الأربعاء الماضي أكبر عودة في النتيجة في تاريخ دوري الأبطال عندما عاد من خسارته ذهاباً برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان ليفوز في مباراة الإياب بنتيجة 6ـ1. واختار برشلونة السيناريو الأغرب ليحقق هذا الفوز التاريخي، حيث كان بحاجة لمهمة مستحيلة بعدما وصل إلى الدقيقة 88 وهو بحاجة لـ 3 أهداف أخرى. وفي غضون دقائق قليلة حوّل النادي الكاتالوني المستحيل إلى حقيقة مع هدفين لنيمار من ركلة حرة وأخرى جزائية، قبل أن يسجل الظهير البديل سيرجي روبرتو هدف الموسم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع، ليعيد برشلونة إلى المنافسة الأوروبية بالرغم من انعدام كل الحظوظ بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب ومجريات لقاء العودة.

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شرح الصور:

الصورة 1:

باكيرو يتفاعل مع الهدف القاتل الذي سجله في كايزرسلاوترن عام 1991

الصورة 2:

كومان يُطلق التسديدة التي قادت البرشا نحو لقبه الأول في دوري الأبطال

الصورة 3:

أهداف بيتزي لعبت الدور الأبرز في لقب كأس الملك عام 1997

الصورة 4:

بيليتي يسجل هدفه الأغلى في نهائي دوري الأبطال أمام آرسنال

الصورة 5:

إنييستا يحتفل بهدفه القاتل في شباك تشيلسي

الصورة 6:

لاعبو برشلونة يحتفلون بلقب مونديال الأندية عام 2009

الصورة 7:

بيدرو لحظة تسجيله للهدف القاتل في السوبر الأوروبي عام 2009

الصورة 8:

ميسي وفابريجاس يحتفلان بهدف الفوز بكلاسيكو الكأس عام 2011

الصورة 9:

بيدرو يقلب الطاولة على إشبيلية في السوبر الأوروبي قبل عامين

الصورة 10:

سيرجي روبرتو لحظة تسجيله للهدف القاتل في مرمى سان جيرمان