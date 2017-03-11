ثلاثي سباق الصدارة.. يتعثر

الخرج ـ مازن العسرج | Sunday, 12 March 2017 - 00:00 am

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة سلبياً أمام ضيفه النهضة في المواجهة التي جمعتهما عصر أمس على ملعب نادي الشعلة بالخرج في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى.

ورفع الشعلة رصيده إلى 34 نقطة رابعاً، فيما استمر النهضة ثانياً ورفع رصيده إلى 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أحد المتصدر.

وتعادل الفيحاء مع ضيفه نجران سلبياً على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ليرفع الفيحاء رصيده إلى 36 نقطة ثالثاً، فيما تقدم نجران سابعاً برصيد 31 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء نجح النجوم في تحقيق انتصار ثمين خرج به من قاع الترتيب بعد فوزه على الحزم 3ـ2.

وسجل للنجوم صادق الأحمد وخالد العبود وعيسى السعيد وللحزم مؤيد الطليحي وإسماعيل مسلمي، ليرفع النجوم رصيده إلى 25 نقطة تقدم بها إلى المرتبة الـ15 برصيد 25 نقطة، وتوقف الحزم عند رصيده السابق 30 نقطة عاشراً.

وتجاوز الوطني ضيفه الصقور بهدف وحيد سجل عن طريق اللاعب هارون عيسى وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ليتقدم الوطني للمرتبة الرابعة عشرة برصيد 25 نقطة، وتوقف القيصومة عند رصيده السابق 31 نقطة.

وفي الأحساء انتهت مواجهة الجيل والعروبة بفوز الجيل بهدفين لهدف، سجل للجيل عبدالفتاح آدم والبرازيلي دوجلاس، وللعروبة ماركو أنطونيو ليرفع الجيل رصيده إلى 30 نقطة تاسعاً، وبقي العروبة على رصيده السابق 29 نقطة في المرتبة الـ11.