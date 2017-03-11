أحد يكرم الرحيلي والأحمدي

المدينة المنورة سعود الحبيشي | Saturday, 11 March 2017 - 22:55 pm

جسّـد الجهـازان الفني والإداري ولاعبو الفريـق الأول لكـرة القدم بنــادي أحـد عنواناً للوفاء والتكريم من خــلال ارتــداء "تيشيـرتات" تحمـل صـور إداري الفريـق الأول حسين الرحيلي ـ رحمه الله ـ، وعضو مجلس الإدارة حامد رشيد الأحمدي ـ رحمه الله ـ واللذين وافتهما المنيّة خلال الأسبوع الماضي.

ووضع اللاعبون صور الراحلين على القمصــان الخاصة بهما خلال مواجهة العدالة الدورية أول أمس فــي المدينة المنورة.

وحـمــلــت القـمـصـــــان صور الرحيلي والأحمــــدي وعبــارة (لـن ننساكم)، في لمحـة معبرة تؤكــد مـدى العلاقة التـي تربط الفقيدين بالفريق.