الهلال يتجاوز الاتحاد بثلاثية

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 12 March 2017 - 00:00 am

استمر فريق درجة الشباب لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة الدوري السعودي الممتاز، بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس في الجولة الـ 16 من المسابقة.

وارتفع رصيد الهلال إلى 39 نقطة بالمركز الأول، وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة بالمركز الخامس.

كما فاز الشباب على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الشباب إلى 35 نقطة بالمركز الثاني وتوقف رصيد الفتح عند 11 نقطة بالمركز الأخير.

وفاز فريق النصر على الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة ليتراجع للمركز السابع.

وتعادل فريق الأهلي وهجر بهدف لكل منهما، ليكون رصيد الأهلي 17 نقطة بالمركز الثامن ورصيد هجر 16 نقطة بالمركز التاسع، وتعادل أيضا أحد والعدالة بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد أحد إلى 19 نقطة بالمركز السادس، ورصيد العدالة 13 نقطة بالمركز الحادي عشر.

فيما تغلب فريق الوحدة على القادسية بأربعة أهداف دون رد، ليكون رصيد الوحدة 21 نقطة بالمركز الرابع، وتوقف رصيد القادسية عند 16 نقطة بالمركز العاشر.