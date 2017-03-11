مكرم: استحققنا الفوز على هجر

حائل ـ محمد الجار الله | Saturday, 11 March 2017 - 23:20 pm

أبدى التونسي مكرم عبدالله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي سعادته بمواصلة فريقه الحضور الفني العالي والذي مكنه من تحقيق 4 انتصارات وتعادل في آخر 5 مباريات .

وأوضح لـ"الرياضية" مكرم بعد الفوز الأخير على هجر : "أحمد الله وأشكر جماهير الطائي الكبيرة التي لا تغيب عن المشهد وكانت داعمة دائماً للفريق وعلامة بارزة في دوري الدرجة الأولى".

وأضاف مكرم : استمرينا بنفس الرتم الذي بدأنا به منذ تولينا الاشراف على الفريق وفرضنا اسلوبنا على خصمنا ولاشك أن أحوال الطقس أثرت كثيراً على المباراة ولم تكن بعض التفاصيل بالشكل الذي نريده خاصة في الشوط الأول حيث شاهد الجميع ان الرياح الشديدة تجري بالكرة عكس ما يريده لاعبو الطائي، مبيناً أن فريقه كان أقرب للفوز من هجر واستحق الفوز". وأبدى التونسي سعادته الكبيرة كونه يشرف على مجموعة اللاعبين الحالية حيث قال: "أملك لاعبين مقاتلين وأذكياء وهذا يساعدني كثيراً عند وضع خطة أو تكتيك معين".