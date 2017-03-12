جروس : الدفاع المنظم سلاحنا لإيقاف مهاجمي العين

جدة - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 14:19 pm

وصف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري كريستيان غروس المواجهة التي ستجمع فريقه بالعين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا غداً الإثنين بالصعبة .



وقال غروس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة : "أمامنا لقاء قوي وصعب مع فريق العين، وهو وصيف النسخة الماضية من البطولة " .. أتوقع صعودهم للدور المقبل، لكن لدينا فريق طموح ونسعى لتحقيق انتصار لتصدر المجموعة الآسيوية".



وأضاف: "سنلعب مع فريق لديه شخصية كبيرة، شاهدت عدداً من المباريات لفريق العين، منها لقاء الجزيرة الماضي في الدوري، لا بد أن نلعب بدفاع منظم وأن يكون هناك تقارب بين جميع خطوط الفريق" ، مشيراً إلى أن فريق العين لديه مهاجم مميز يملك خبرات كبيرة في الملاعب السعودية، وهو ناصر الشمراني، وأتوقع أن يشارك في مواجهة الغد، كما يمتلك الفريق لاعبين مميزين مثل أسبريا وكايو وعموري.



من جانبه أكد لاعب الأهلي سعيد المولد جاهزية زملائه لتحقيق الفوز على العين وقال : "نسعى للفوز وتحقيق النقاط الـ3، لإسعاد الجماهير" ، مشيراً إلى أن طموح الأهلي هو الفوز بدوري أبطال آسيا هذا الموسم وليس التأهل فقط للدور المقبل”.



وأردف: "الانسجام والتفاهم يصنع النجاح للخط الدفاعي للفريق، ظروف الإصابات كان لها تأثير كبير على أداء الفريق هذا الموسم" ، واختتم المولد حديثه: “علينا تفادي الإصابات والإجهاد خلال المرحلة المقبلة المهمة”