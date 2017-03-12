"مناورة" صباحية تعد الهلال للوحدة والفريق يغادر إلى أبوظبي اليوم

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 14:01 pm

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة مضيفه "الوحدة الإماراتي" بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.



وتركّز مران اليوم على الجوانب الفنية حيث بدأ بتدريبات الإحماء، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التمرير الدقيق والتحرك السريع بدون كرة .



واختتم المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب لم يشارك فيها الثنائي "فهد الثنيان ومجاهد المنيع" اللذان ما زالا يواصلان برنامجيهما التأهيليين.



على صعيد متصل تناول لاعبو الفريق ظهر اليوم الأحد وجبة الغداء بمقر النادي قبل المغادرة إلى "أبوظبي" عصر اليوم تحضيرًا لمواجهة "الوحدة الإماراتي" ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.